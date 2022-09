Ucraina, Usa: “Sarà una catastrofe se Russia userà armi nucleari” (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Ci saranno conseguenze “catastrofiche” se la Russia decide di usare un’arma nucleare in Ucraina. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. “Se la Russia oltrepasserà questa linea ci saranno conseguenze catastrofiche per la Russia. Gli Stati Uniti risponderanno in modo decisivo. Ora, attraverso i canali privati, abbiamo spiegato in modo più dettagliato esattamente cosa significherebbe”, ha detto Sullivan intervistato dalla Nbc. “Vogliamo stabilire il principio che ci saranno conseguenze catastrofiche, ma non impegnarci in un gioco retorico di occhio per occhio”, ha quindi aggiunto in una intervista all’Abc. ”I russi devono capire che ci stiamo preparando per ogni evenienza e faremo il necessario per dissuadere la Russia dal fare questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Ci saranno conseguenze “catastrofiche” se ladecide di usare un’arma nucleare in. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. “Se laoltrepasserà questa linea ci saranno conseguenze catastrofiche per la. Gli Stati Uniti risponderanno in modo decisivo. Ora, attraverso i canali privati, abbiamo spiegato in modo più dettagliato esattamente cosa significherebbe”, ha detto Sullivan intervistato dalla Nbc. “Vogliamo stabilire il principio che ci saranno conseguenze catastrofiche, ma non impegnarci in un gioco retorico di occhio per occhio”, ha quindi aggiunto in una intervista all’Abc. ”I russi devono capire che ci stiamo preparando per ogni evenienza e faremo il necessario per dissuadere ladal fare questo ...

