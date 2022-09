Tuttosport – Tatarusanu non farà rimpiangere Maignan (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 11:31:06 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: MILANO – A Milanello nessuno ricorda quell’esordio tutt’altro che indimenticabile in campionato contro la Roma il 26 ottobre del 2020 (3-3 con incertezze sui gol di Dzeko e Kumbulla). Quello era un Ciprian Tatarusanu diverso, era arrivato a Milanello da una quarantina di giorni e davanti a sé aveva Gigio Donnarumma. In quella stagione ’20-21 il portiere rumeno giocò altre quattro partite, due in Europa League (due vittorie senza subire reti) e due in Coppa Italia (un successo e il ko nei quarti con l’Inter che si impose con la punizione di Eriksen), ma la sensazione che aveva lasciato era quella di un secondo arrivato più che altro per colmare la casella lasciata vuota da Reina e Begovic, i due portieri che si erano alternativa alle spalle di Donnarumma nell’annata ... Leggi su justcalcio (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 11:31:06 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: MILANO – A Milanello nessuno ricorda quell’esordio tutt’altro che indimenticabile in campionato contro la Roma il 26 ottobre del 2020 (3-3 con incertezze sui gol di Dzeko e Kumbulla). Quello era un Cipriandiverso, era arrivato a Milanello da una quarantina di giorni e davanti a sé aveva Gigio Donnarumma. In quella stagione ’20-21 il portiere rumeno giocò altre quattro partite, due in Europa League (due vittorie senza subire reti) e due in Coppa Italia (un successo e il ko nei quarti con l’Inter che si impose con la punizione di Eriksen), ma la sensazione che aveva lasciato era quella di un secondo arrivato più che altro per colmare la casella lasciata vuota da Reina e Begovic, i due portieri che si erano alternativa alle spalle di Donnarumma nell’annata ...

