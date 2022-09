Tutto sul post voto in tv (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA – Maratone con ospiti in studio, collegamenti dalle sedi dei partiti e exit poll subito dopo la chiusura dei seggi. Le tv sono pronte per raccontare il post voto del 25 settembre. Per le elezioni politiche e per le regionali in Sicilia saranno trasmessi exit poll e proiezioni realizzati dagli istituti di sondaggi per Rai, La7, Sky TG24 e Mediaset. In particolare, subito dopo la chiusura dei seggi alle 23, Consorzio Opinio Italia per la Rai proporrà gli exit poll con la percentuale di voti e seggi per liste e coalizioni per la Camera e per il Senato. Stesso tipo di rilevazione, sempre a partire dalle 23 di domenica, da parte di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 (Instant Poll), da Swg per La7 (Trend poll) e da Tecnè per Mediaset. È annunciata, poi, intorno alle 23.50 la prima proiezione per il Senato del Consorzio Opinio Italia per la Rai sulla base dei ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA – Maratone con ospiti in studio, collegamenti dalle sedi dei partiti e exit poll subito dopo la chiusura dei seggi. Le tv sono pronte per raccontare ildel 25 settembre. Per le elezioni politiche e per le regionali in Sicilia saranno trasmessi exit poll e proiezioni realizzati dagli istituti di sondaggi per Rai, La7, Sky TG24 e Mediaset. In particolare, subito dopo la chiusura dei seggi alle 23, Consorzio Opinio Italia per la Rai proporrà gli exit poll con la percentuale di voti e seggi per liste e coalizioni per la Camera e per il Senato. Stesso tipo di rilevazione, sempre a partire dalle 23 di domenica, da parte di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 (Instant Poll), da Swg per La7 (Trend poll) e da Tecnè per Mediaset. È annunciata, poi, intorno alle 23.50 la prima proiezione per il Senato del Consorzio Opinio Italia per la Rai sulla base dei ...

