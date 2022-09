Papa Francesco a Matera: "All'Italia servono più figli" (Di domenica 25 settembre 2022) Bergoglio, concludendo il Congresso eucaristico della Cei, fa appello affinché poveri e immigrati non siano discriminati. La visita accorciata per le elezioni, la spinta dei vescovi contro l’astensionismo Leggi su repubblica (Di domenica 25 settembre 2022) Bergoglio, concludendo il Congresso eucaristico della Cei, fa appello affinché poveri e immigrati non siano discriminati. La visita accorciata per le elezioni, la spinta dei vescovi contro l’astensionismo

