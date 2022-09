Meteo, il maltempo travolge il voto: dov'è difficile andare ai seggi (Di domenica 25 settembre 2022) La bomba-Meteo sulle elezioni politiche e sull'affluenza ai seggi. Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e su tutta la parte centro-settentrionale della Campania questa mattina. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale si sono registrati in molti punti della città, come nel caso della Riviera di Chiaia dove alcuni tratti di strada si presentavano completamente allagati. La pioggia che cade ininterrottamente sul capoluogo dalle 9 sta rendendo complicato a molti raggiungere i seggi elettorali. Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta dalle ore 6 è in vigore un'allerta Meteo di livello arancione e sono previsti temporali anche nel pomeriggio. Ripercussioni anche sul trasporto pubblico: la società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) La bomba-sulle elezioni politiche e sull'affluenza ai. Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e su tutta la parte centro-settentrionale della Campania questa mattina. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale si sono registrati in molti punti della città, come nel caso della Riviera di Chiaia dove alcuni tratti di strada si presentavano completamente allagati. La pioggia che cade ininterrottamente sul capoluogo dalle 9 sta rendendo complicato a molti raggiungere ielettorali. Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta dalle ore 6 è in vigore un'allertadi livello arancione e sono previsti temporali anche nel pomeriggio. Ripercussioni anche sul trasporto pubblico: la società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra ...

