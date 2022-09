LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Evenepoel va via da solo, 1’00 sul gruppetto Rota (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 8.19 ULTIMO GIRO PER REMCO Evenepoel! Mancano 17 chilometri! 8.17 Rota, Eenkhoorn, Jensen e Schmid hanno una quindicina di secondi sugli altri attaccanti, comandai da Romain Bardet. 8.15 Rilancia ancora l’andatura Evenepoel, che non mostra mezzo segno di cedimento. Siamo sulle sue distanze ormai, non vediamo come il Mondiale possa sfuggirgli di mano. 8.13 Dietro scatta invece Van Aert, e alla sua ruota chi c’è? Alberto Bettiol! Che peccato, l’azzurro aveva una condizione invidiabile. 8.11 HA FATTO IL VUOTO Evenepoel! Ha un minuto di vantaggio su Lutsenko che non si vede più. E ci sono belle prospettive anche per Rota, che potrebbe giocarsi un ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 8.19 ULTIMO GIRO PER REMCO! Mancano 17 chilometri! 8.17, Eenkhoorn, Jensen e Schmid hanno una quindicina di secondi sugli altri attaccanti, comandai da Romain Bardet. 8.15 Rilancia ancora l’andatura, che non mostra mezzo segno di cedimento. Siamo sulle sue distanze ormai, non vediamo come il Mondiale possa sfuggirgli di mano. 8.13 Dietro scatta invece Van Aert, e alla sua ruota chi c’è? Alberto Bettiol! Che peccato, l’azzurro aveva una condizione invidiabile. 8.11 HA FATTO IL VUOTO! Ha un minuto di vantaggio su Lutsenko che non si vede più. E ci sono belle prospettive anche per, che potrebbe giocarsi un ...

