L’assurdo caso Fagioli: caccia via un campione senza successo (Di domenica 25 settembre 2022) Nicolò Fagioli è rimasto a Torino per la volontà della Juve e della sua dirigenza, ma è chiaro a tutti come i problemi non manchino. La scelta della dirigenza della Juventus di mantenere Nicolò Fagioli all’interno della propria rosa ha sicuramente messo in grosse difficoltà Massimiliano Allegri, un tecnico che aveva già dimostrato nelle prime giornate di non credere assolutamente nell’ex Cremonese. LaPresseNon sarà assolutamente semplice per la Juventus riuscire a rialzare la testa dopo queste prime partite davvero molto negative, con una serie di problemi che sembrano davvero essere irrisolvibili. Non c’è assolutamente collaborazione tra società e allenatore, in particolar modo lo si è visto nel momento in cui nell’ultimo giorno di mercato è stato ceduto al Chelsea Denis Zakaria per mantenere il posto a Nicolò Fagioli. Il ragazzo è ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 25 settembre 2022) Nicolòè rimasto a Torino per la volontà della Juve e della sua dirigenza, ma è chiaro a tutti come i problemi non manchino. La scelta della dirigenza della Juventus di mantenere Nicolòall’interno della propria rosa ha sicuramente messo in grosse difficoltà Massimiliano Allegri, un tecnico che aveva già dimostrato nelle prime giornate di non credere assolutamente nell’ex Cremonese. LaPresseNon sarà assolutamente semplice per la Juventus riuscire a rialzare la testa dopo queste prime partite davvero molto negative, con una serie di problemi che sembrano davvero essere irrisolvibili. Non c’è assolutamente collaborazione tra società e allenatore, in particolar modo lo si è visto nel momento in cui nell’ultimo giorno di mercato è stato ceduto al Chelsea Denis Zakaria per mantenere il posto a Nicolò. Il ragazzo è ...

