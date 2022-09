“Il nostro sogno è realtà”. L’attore e la moglie genitori per la settima volta: è nata Ilaria (Di domenica 25 settembre 2022) Alec Baldwin papà per la settima volta. Il famoso attore e comico statunitense ha dato la notizia insieme alla moglie HIlaria con un post su Instagram: “Lei è qui! Siamo così emozionati di presentarvi il nostro piccolo sogno che diventa realtà!”. Davvero una bella notizia per Baldwin dopo un periodo decisamente difficile. L’attore, infatti, era recentemente caduto in depressione dopo quanto avvenuto sul set del film western “Rust”. A causa di un incidente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ha perso la vita dopo essere stata colpita da un proiettile di una pistola di scena. Alec Baldwin è stato ritenuto colpevole, soprattutto da parte dell’FBI, di aver premuto il grilletto. A causa di questo tragico evento Baldwin è stato licenziato da ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Alec Baldwin papà per la. Il famoso attore e comico statunitense ha dato la notizia insieme allacon un post su Instagram: “Lei è qui! Siamo così emozionati di presentarvi ilpiccoloche diventa!”. Davvero una bella notizia per Baldwin dopo un periodo decisamente difficile., infatti, era recentemente caduto in depressione dopo quanto avvenuto sul set del film western “Rust”. A causa di un incidente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ha perso la vita dopo essere stata colpita da un proiettile di una pistola di scena. Alec Baldwin è stato ritenuto colpevole, soprattutto da parte dell’FBI, di aver premuto il grilletto. A causa di questo tragico evento Baldwin è stato licenziato da ...

