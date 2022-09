Gf Vip | Lite Furiosa Tra Luca ed Elenoire… Tutta la Casa Senza Parole!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 25 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi eSalatino hanno dato vita alla prima veradi questo Gf Vip. Tutto perché la Ferruzzi si è convinta che lui provi qualcosa per lei e che si vergogni ad ammetterlo. L’ex tronista ha negato ovviamente, visto che quanto dichiarato da Elenoire, non è altro che un film che si è fatta nella sua testa. A conferma di ciò, anche il fatto che il resto dellasi sia schierata con Salatino. Ecco cosa è successo! Al Gf Vip scoppia il finimondo tra Elenoire eSalatino E’ scoppiata una furibondatraSalatino e Elenoire Ferruzzi al Gf Vip 7. Ne avevamo avuto un assaggio già dopo la diretta di giovedì scorso quando i due avevano alzato i toni della discussione. In quell’occasione, Elenoire si era detta convinta che Salatino provasse dei sentimenti per lei. ...