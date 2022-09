Escursionista muore in Valsusa | colpito da una scarica di sassi

(Di domenica 25 settembre 2022) Unè morto oggi fra le montagne della Valle di Susa in provincia di Torino : secondo i primi accertamenti è statoda unadi. È accaduto nel territorio di Condove (...

CorriereTorino : Escursionista muore travolto da una frana - newsbiella : Tragedia in montagna, muore escursionista colpito da scarica di sassi - rep_firenze : Escursionista di Sansepolcro precipita dal Gran Sasso e muore con un amico - infoitinterno : Incidente sul Gran Sasso, muore escursionista di Arezzo - mountainblogit : Escursionista giapponese muore in val Ferret -

L'Agenda News

Unè morto oggi fra le montagne della Valle di Susa in provincia di Torino : secondo i primi accertamenti è stato colpito da una scarica di sassi. È accaduto nel territorio di Condove (...Tragico incidente sul Gran Sasso, sul Corno Grande ai pilastri di Pizzo Intermesoli, dove due alpinisti, uno di 55 anni di Roma e uno di 42 anni di Sansepolcro (Arezzo), hanno perso la vita. Dei due ... Valsusa: un escursionista muore in montagna colpito da una scarica di sassi Il Soccorso Alpino è al servizio dei cittadini A Condove, sotto la cima della Rocca Patanua. L’uomo è rimasto schiacciato da una scarica di sassi È morto schiacciato da una scarica di sassi. Vittima un escursionista che si trovava sotto la cima de ...Un escursionista è morto oggi fra le montagne della Valle di Susa in provincia di Torino: secondo i primi accertamenti è stato colpito ...