Empoli, il presidente Corsi: 'Lazio su Parisi? Scelta fatta per gennaio' (Di domenica 25 settembre 2022) Intervenuto a Radio Incontro, il presidente dell'Empoli Corsi ha raccontato la verità sull'interesse della Lazio per Parisi:... Leggi su calciomercato (Di domenica 25 settembre 2022) Intervenuto a Radio Incontro, ildell'ha raccontato la verità sull'interesse dellaper:...

sportli26181512 : Empoli, il presidente Corsi: 'Lazio su Parisi? Scelta fatta per gennaio': Intervenuto a Radio Incontro, il presiden… - LALAZIOMIA : Empoli, il presidente Corsi: 'Lazio su Parisi? Scelta fatta per gennaio' - sportli26181512 : Empoli, Corsi: 'Parisi alla Lazio? A gennaio non se ne parla': Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciat… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Presidente #Empoli: '#Parisi via a gennaio? Decisione presa' ? - LALAZIOMIA : Lazio, senti Corsi: le parole del presidente dell'Empoli nell'intervista -