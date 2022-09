Ecco gli 'Ohio' d'Italia: i collegi in bilico (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Una sessantina di seggi (40 alla Camera e 20 al Senato). Sono, secondo le stime, quelli assegnati dai collegi in cui la partita, a un giorno dalle elezioni, è incerta. Si tratta di collegi definiti “pienamente contendibili”, ovvero nei quali non c'è una tendenza definita al voto. “Too close to call”, come si direbbe negli Usa, dove a ogni elezione presidenziale gli Stati “swinging” ballerini sono osservati speciali, a partire dall'Ohio che da sempre è stato preso come esempio di king maker del presidente a stelle e strisce. I collegi uninominali, ricordiamolo, sono 74 al Senato e 147 alla Camera, e per sua stessa ammissione il segretario dem sta tentando di emulare l'impresa portata a compimento nel 2013 da Silvio Berlusconi, con la “non vittoria” inflitta al centrosinistra di Pierluigi Bersani o la vittoria ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Una sessantina di seggi (40 alla Camera e 20 al Senato). Sono, secondo le stime, quelli assegnati daiin cui la partita, a un giorno dalle elezioni, è incerta. Si tratta didefiniti “pienamente contendibili”, ovvero nei quali non c'è una tendenza definita al voto. “Too close to call”, come si direbbe negli Usa, dove a ogni elezione presidenziale gli Stati “swinging” ballerini sono osservati speciali, a partire dall'che da sempre è stato preso come esempio di king maker del presidente a stelle e strisce. Iuninominali, ricordiamolo, sono 74 al Senato e 147 alla Camera, e per sua stessa ammissione il segretario dem sta tentando di emulare l'impresa portata a compimento nel 2013 da Silvio Berlusconi, con la “non vittoria” inflitta al centrosinistra di Pierluigi Bersani o la vittoria ...

