Bernardeschi: «La MLS ha un grande futuro» (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole di Federico Bernardeschi, trasferitosi quest'estate al Toronto: «Qui ci sono progetti in grande per l'intero campionato» Federico Bernardeschi è ha parlato ai microfoni di Telelatino. Di seguito le parole dell'ex calciatore della Juventus, oggi in forza al Toronto. MLS – «C'erano tante squadre con cui ho parlato e varie si sono fatte avanti, ma col Toronto è andata subito in porto. Penso che la MLS abbia un grande futuro, ci sono progetti in grande, non solo qui a Toronto, ma per l'intero campionato». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

