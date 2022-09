Atp Metz, follia Bublik: fa lo smash con il manico sulla palla break (VIDEO) (Di domenica 25 settembre 2022) Una vera e propria follia in pieno stile Alexander Bublik. Nel corso della finale del torneo Atp 250 di Metz contro Lorenzo Sonego, il tennista kazako sciorina tutto il suo repertorio, anzi, va oltre, facendo lo smash sulla palla break in favore di Sonego con il manico. Mettendo la racchetta al contrario e sperimentando un colpo probabilmente mai visto su un campo da tennis. Alla fine perde il punto, Sonego ringrazia e sigilla il terzo titolo Atp. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Una vera e propriain pieno stile Alexander. Nel corso della finale del torneo Atp 250 dicontro Lorenzo Sonego, il tennista kazako sciorina tutto il suo repertorio, anzi, va oltre, facendo loin favore di Sonego con il. Mettendo la racchetta al contrario e sperimentando un colpo probabilmente mai visto su un campo da tennis. Alla fine perde il punto, Sonego ringrazia e sigilla il terzo titolo Atp. SportFace.

