Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 24 settembre 2022

(Di domenica 25 settembre 2022)tv: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Arena Suzuki…’60-’70-’80 e…’90s ha portato a casa 3063 spettatori (19.19% di share); su Canale5 la puntata del talent Tu si que vales ha avuto 4080 spettatori (share 28.55%). Su Italia1 il film I Croods ha ottenuto 642 spettatori (3.70%) nella media dei vari episodi; su Rai2 gli episodi della serie tv S.W.A.T. hanno portato a casa 932 spettatori (5.14%) nella prima parte e 1137 (6.33%) nella seconda; su Rai3 il film Indovina chi viene a cena ha interessato 702 spettatori (3.92%); su Rete4 il film Kidnap ha intrattenuto 493 ...

