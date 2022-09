Wanda Nara: chi è Martin Payero, l’uomo al suo fianco dopo Mauro Icardi (Di sabato 24 settembre 2022) dopo le presunte voci sulla fine della relazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, l’agente sportiva ha ufficialmente annunciato attraverso il suo profilo Instagram la rottura con il calciatore. Come accade sempre in certe occasioni, fin da subito sono spuntate ipotesi sul presunto nuovo amore della Nara. Ora, però, i giornali argentini sembrano puntare su un solo nome per quanto riguarda il fantomatico uomo nella sua nuova fase di vita. Si tratta di Martin Payero: chi è e perché è famoso. Chi è Martin Payero, la nuova fiamma di Wanda dopo un calciatore, ne arriva un altro. Classe 1998, Martin Payero è il centrocampista argentino del Boca Juniors, squadra ... Leggi su dilei (Di sabato 24 settembre 2022)le presunte voci sulla fine della relazione tra, l’agente sportiva ha ufficialmente annunciato attraverso il suo profilo Instagram la rottura con il calciatore. Come accade sempre in certe occasioni, fin da subito sono spuntate ipotesi sul presunto nuovo amore della. Ora, però, i giornali argentini sembrano puntare su un solo nome per quanto riguarda il fantomatico uomo nella sua nuova fase di vita. Si tratta di: chi è e perché è famoso. Chi è, la nuova fiamma diun calciatore, ne arriva un altro. Classe 1998,è il centrocampista argentino del Boca Juniors, squadra ...

