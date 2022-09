Ursula minaccia, ma per Repubblica chi sbaglia è Salvini (Di sabato 24 settembre 2022) Zuppa di Porro. é incredibile la Baronessa dice una stupidaggine sull’Italia, ma per Franco e Rep è colpa di Salvini. Parlano i leader e per fortuna ora è silenzio, non perchè siamo preoccupati, ma peggio stufi. I sondaggi segereti, ma de che, danno ancora avanti il centrodestra. I giornali francesi si preoccupano. Ferrara geniale spiega il suo punto di vista sul voto: un paradosso vivente, la pensa come la destra, ma non la vota. L’astensione è un rischio per Buttafuoco, ma anche per il Fatto. Gas, ma non dovevamo essere al sicuro: ogni giorno si parla di possibili fallimenti. La storia brutta di Saman. L’economia va male e ce lo dice il petrolio. #rassegnastampa24set L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 24 settembre 2022) Zuppa di Porro. é incredibile la Baronessa dice una stupidaggine sull’Italia, ma per Franco e Rep è colpa di. Parlano i leader e per fortuna ora è silenzio, non perchè siamo preoccupati, ma peggio stufi. I sondaggi segereti, ma de che, danno ancora avanti il centrodestra. I giornali francesi si preoccupano. Ferrara geniale spiega il suo punto di vista sul voto: un paradosso vivente, la pensa come la destra, ma non la vota. L’astensione è un rischio per Buttafuoco, ma anche per il Fatto. Gas, ma non dovevamo essere al sicuro: ogni giorno si parla di possibili fallimenti. La storia brutta di Saman. L’economia va male e ce lo dice il petrolio. #rassegnastampa24set L'articolo proviene da Nicola Porro.

