Una ventata fresca con l'Insalata di punti (Di sabato 24 settembre 2022) Un gioco veloce, divertente, facile da apprendere e da cui diventa difficile separarsi. Insalata di punti è un gioiellino uscito da qualche tempo ma di cui vale assolutamente la pena parlare. Edito in Italia grazie a DEVIR esploriamo nel dettaglio questo family game che fa di una semplice figura retorica il suo tema portante. Insalata di punti – Gli ingredienti Il gioco è contenuto in una scatolina tascabile che possiamo portare praticamente ovunque e lo spazio occupato dal gioco una volta apparecchiato è, anch'esso, minimale. Precisato ciò andiamo a vedere il contenuto: 1 regolamento 108 carte a doppia faccia (verdura/punteggio) Insalata di punti – Carte verdura Una ricetta semplice dalla riuscita sicura Il setup (la preparazione) del gioco è molto semplice. Prepariamo un mazzo inserendo 3 esemplari di ogni verdura ...

