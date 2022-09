Ultime Notizie – Andrea Delogu: “Cacciata da ristorante perché ero in tuta” (Di sabato 24 settembre 2022) “Cacciata da un ristorante perché indossavo abiti da palestra. Ma nel 2022 parliamo ancora di dress code?”. Andrea Delogu si sfoga, con queste parole, in un video su Tik Tok. E spiega ancora: “Ha aperto una trattoria e voglio provarla. Ho appena finito la palestra. Mi dicono che il ristorante è pieno e bisogna prenotare”. La conduttrice non si perde d’animo e poco dopo prenota un tavolo per tre. Posti riservati senza sapere che Andrea Delogu aveva fatto una finta prenotazione. E racconta ancora su Tik Tok: “La cosa che mi dà più fastidio è la balla. Dimmi che c’è un dress code allora, mi ha fatto incaz… la bugia. Ci sono rimasta male”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) “da unindossavo abiti da palestra. Ma nel 2022 parliamo ancora di dress code?”.si sfoga, con queste parole, in un video su Tik Tok. E spiega ancora: “Ha aperto una trattoria e voglio provarla. Ho appena finito la palestra. Mi dicono che ilè pieno e bisogna prenotare”. La conduttrice non si perde d’animo e poco dopo prenota un tavolo per tre. Posti riservati senza sapere cheaveva fatto una finta prenotazione. E racconta ancora su Tik Tok: “La cosa che mi dà più fastidio è la balla. Dimmi che c’è un dress code allora, mi ha fatto incaz… la bugia. Ci sono rimasta male”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

