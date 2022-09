Supercoppa Serie A2 2022: Cremona si aggiudica il titolo, San Severo battuto 67-71 (Di sabato 24 settembre 2022) Termina 67-71 il match tra Allianz Pazienza San Severo e Vanoli Basket Cremona, partita valida per la finale della Supercoppa di Serie A2 maschile di basket 2022. Grande trionfo per Cremona dunque, all’Unieuro Arena di Forlì, che permette ai lombardi di aggiudicarsi il trofeo per la prima volta nella loro storia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita c’è molto equilibrio in campo, con San Severo molto efficace da tre punti e Cremona dall’interno dell’area. I protagonisti di inizio match sono soprattutto Lupusor per San Severo, autore di una triple e alcune penetrazioni area, così come Denegri per Cremona. Tuttavia non ci sono grandissimi allunghi in tutto il parziale, che quindi ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Termina 67-71 il match tra Allianz Pazienza Sane Vanoli Basket, partita valida per la finale delladiA2 maschile di basket. Grande trionfo perdunque, all’Unieuro Arena di Forlì, che permette ai lombardi dirsi il trofeo per la prima volta nella loro storia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita c’è molto equilibrio in campo, con Sanmolto efficace da tre punti edall’interno dell’area. I protagonisti di inizio match sono soprattutto Lupusor per San, autore di una triple e alcune penetrazioni area, così come Denegri per. Tuttavia non ci sono grandissimi allunghi in tutto il parziale, che quindi ...

