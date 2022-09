Sonego-Hurkacz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) Lorenzo Sonego sfiderà Hubert Hurkacz nel penultimo atto del torneo Atp 250 di Metz 2022 (cemento indoor). Per il torinese si tratta della seconda semifinale stagionale dopo quella raggiunta (e persa) nella prima metà di febbraio sulla terra rossa di Buenos Aires. Dopo le due convincenti vittorie riportate rispettivamente sul russo Karatsev ed il francese Simon, è arrivato un altro splendido successo in due set contro lo statunitense Sebastian Korda. Adesso l’asticella si alza notevolmente per l’azzurro. Si troverà davanti lo spilungone polacco, testa di serie numero due nella cittadina francese e campione uscente della manifestazione. Lorenzo, contando sia i tornei Challenger sia i tornei del circuito maggiore, conduce per 3-2 nei precedenti. I due, però, non s’incrociano addirittura dall’ottobre di due anni fa. ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Lorenzosfiderà Hubertnel penultimo atto del torneo Atp 250 di(cemento indoor). Per il torinese si tratta della seconda semifinale stagionale dopo quella raggiunta (e persa) nella prima metà di febbraio sulla terra rossa di Buenos Aires. Dopo le due convincenti vittorie riportate rispettivamente sul russo Karatsev ed il francese Simon, è arrivato un altro splendido successo in due set contro lo statunitense Sebastian Korda. Adesso l’asticella si alza notevolmente per l’azzurro. Si troverà davanti lo spilungone polacco, testa di serie numero due nella cittadina francese e campione uscente della manifestazione. Lorenzo, contando sia i tornei Challenger sia i tornei del circuito maggiore, conduce per 3-2 nei precedenti. I due, però, non s’incrociano addirittura dall’ottobre di due anni fa. ...

