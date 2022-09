Sarah Nile incinta per la seconda volta mostra gli effetti della PMA sul suo volto (Di sabato 24 settembre 2022) Sarah Nile ha annunciato di essere incinta per la seconda volta, felicissima di poter dare un fratellino o una sorellina al suo Noah, nato il 9 aprile 2021. Arrivare a quello che lei considera un traguardo non è stato però semplice: come accaduto per il suo primogenito, infatti, lei ha dovuto sottoporsi alle cure per la PMA, la procreazione assistita. I farmaci che lei ha dovuto prendere sono particolarmente pesanti e hanno stravolto il suo fisico: è visibilmente dimagrita e anche la pelle del suo viso ne sta risentendo. Ora che è però al terzo mese di gravidanza è stata proprio l’ex concorrente del Grande Fratello a uscire allo scoperto e a dare l’annuncio, con l’obiettivo di dare speranza alle donne che si trovano nella stessa situazione e che a volte si lasciano prendere dallo ... Leggi su diredonna (Di sabato 24 settembre 2022)ha annunciato di essereper la, felicissima di poter dare un fratellino o una sorellina al suo Noah, nato il 9 aprile 2021. Arrivare a quello che lei considera un traguardo non è stato però semplice: come accaduto per il suo primogenito, infatti, lei ha dovuto sottoporsi alle cure per la PMA, la procreazione assistita. I farmaci che lei ha dovuto prendere sono particolarmente pesanti e hanno strail suo fisico: è visibilmente dimagrita e anche la pelle del suo viso ne sta risentendo. Ora che è però al terzo mese di gravidanza è stata proprio l’ex concorrente del Grande Fratello a uscire allo scoperto e a dare l’annuncio, con l’obiettivo di dare speranza alle donne che si trovano nella stessa situazione e che a volte si lasciano prendere dallo ...

