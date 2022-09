Salvatore Abruzzese via da Napoli | l' ex attore di ?Gomorra? ?sfrattato dai clan di Scampia

infoitinterno : Via da Napoli Salvatore Abruzzese, l'ex attore di “Gomorra” sfrattato dai clan di Scampia -

60 euro: a tanto ammontava il debito per una dose di droga non pagata, salito a 2.500 in un anno e costato un pestaggio aAbbruzzese, 28 anni , noto per aver partecipato al film Gomorra nel 2007. I suoi "creditori" lo avrebbero inoltre costretto a lasciare la casa in cui abitava con sua madre, a Scampia : per l'...'Ricominciare una nuova vita'. È per questo motivo cheè andato via da Napoli come hanno confidato i suoi amici di Scampia con i quali, però, ha allentato i rapporti da tempo. Il 28enne napoletano, diventato popolare a 13 anni per un ...L’AQUILA – Sono 148 i candidati abruzzesi in corsa alle elezioni politiche di domani 25 settembre. Per appena 13 posti, 4 da senatore e 9 da deputati, poco più della metà di quelli uscenti, che sono ...Ricominciare una nuova vita. È per questo motivo che Salvatore Abruzzese è andato via da Napoli come hanno confidato i suoi amici di Scampia con i quali, però, ha allentato i rapporti da tempo. Il 28e ...