Roma, da Simonetta Cesaroni a Niels Liedholm: le nuove aree verdi intitolate ai personaggi che hanno segnato la storia della città (Di sabato 24 settembre 2022) La Capitale si prepara ad accogliere intere aree verdi intitolate a Renato Nicolini, Simonetta Cesaroni, Nils Liedholm e Umberto Lenzini. Questi sono alcuni dei nomi che la Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, ha approvato e che passeranno ora all’esame della Giunta comunale. Leggi anche: Willy Monteiro, posata la prima pietra per la piazza bianca in suo onore Le nuove aree Roma intitolerà nuove varie aree pubbliche a diverse personalità che hanno segnato la vita della città: l’ex assessore alla Cultura capitolino Renato Nicolini, Simonetta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 settembre 2022) La Capitale si prepara ad accogliere interea Renato Nicolini,, Nilse Umberto Lenzini. Questi sono alcuni dei nomi che la Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, ha approvato e che passeranno ora all’esameGiunta comunale. Leggi anche: Willy Monteiro, posata la prima pietra per la piazza bianca in suo onore Leintitoleràvariepubbliche a diverse personalità chela vita: l’ex assessore alla Cultura capitolino Renato Nicolini,...

CorriereCitta : Roma, da Simonetta Cesaroni a Niels Liedholm: le nuove aree verdi intitolate ai personaggi che hanno segnato la sto… - emanuelegiusep3 : RT @rep_roma: Un giardino per Simonetta Cesaroni: Roma intitola parchi anche a Nicolini, Liedholm e Lenzini [aggiornamento delle 18:53] htt… - italiaserait : Roma: intitolate a Simonetta Cesaroni, Liedholm, Lenzini e Nicolini, ecco le nuove aree verdi - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Roma: presto giardini dedicati a Nicolini e a Simonetta Cesaroni. Ok Commissione, aree verdi intitolate a Liedholm e Len… - AnsaRomaLazio : Roma: presto giardini dedicati a Nicolini e a Simonetta Cesaroni. Ok Commissione, aree verdi intitolate a Liedholm… -