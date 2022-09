Problemi di visto per Tuchel, rischia l’espulsione (Di sabato 24 settembre 2022) Problemi con il passaporto di Thomas Tuchel: rischia l’espulsione dal Regno Unito dopo l’esonero del Chelsea Momento molto difficile per Thomas Tuchel. Dopo l’esonero con il Chelsea, il tecnico tedesco rischia adesso l’espulsione dal Regno Unito. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il tecnico attualmente risulta disoccupato e, per questo motivo, non può chiedere un nuovo visto con le nuove regole della Brexit. Una volta terminato il suo contratto avrà novanta giorni di tempo per lasciare il Paese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022)con il passaporto di Thomasdal Regno Unito dopo l’esonero del Chelsea Momento molto difficile per Thomas. Dopo l’esonero con il Chelsea, il tecnico tedescoadessodal Regno Unito. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il tecnico attualmente risulta disoccupato e, per questo motivo, non può chiedere un nuovocon le nuove regole della Brexit. Una volta terminato il suo contratto avrà novanta giorni di tempo per lasciare il Paese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

