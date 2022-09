Meghan umiliata da Re Carlo? Harry, reazione estrema: è finita in disgrazia (Di sabato 24 settembre 2022) Tensioni. Ancora una volta nella casa reale succede di tutto. Sono trascorsi, ormai, un po' di giorni dalla morte della Regina Elisabetta, ma sembra che Harry non voglia tendere la mano alla sua famiglia. Dopo l'indiscrezione pubblicata da Page Six sulla notizia della morte della Regina appresa da Harry in Rete, spunta un'altra spifferata: il principe Harry avrebbe rifiutato di cenare con il padre Carlo e suo fratello William a Balmoral. Tutto sarebbe accaduto nel giorno in cui è morta la Regina Elisabetta. Secondo rumors, ci sarebbe stata una lite che Harry avrebbe avuto con suo padre Carlo - attuale Re. Proprio lui, come racconta Il Messaggero, avrebbe "vietato a Meghan Markle di unirsi alla famiglia reale in lutto il giorno della morte della regina". ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Tensioni. Ancora una volta nella casa reale succede di tutto. Sono trascorsi, ormai, un po' di giorni dalla morte della Regina Elisabetta, ma sembra chenon voglia tendere la mano alla sua famiglia. Dopo l'indiscrezione pubblicata da Page Six sulla notizia della morte della Regina appresa dain Rete, spunta un'altra spifferata: il principeavrebbe rifiutato di cenare con il padree suo fratello William a Balmoral. Tutto sarebbe accaduto nel giorno in cui è morta la Regina Elisabetta. Secondo rumors, ci sarebbe stata una lite cheavrebbe avuto con suo padre- attuale Re. Proprio lui, come racconta Il Messaggero, avrebbe "vietato aMarkle di unirsi alla famiglia reale in lutto il giorno della morte della regina". ...

