Marco Bellavia corteggia Pamela Prati, ma lei dà un due di picche (Di sabato 24 settembre 2022) Marco Bellavia colpito da Pamela Prati Poche ore fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 è stato Marco Bellavia. Tuttavia però l’ex conduttore è già finito al centro dell’attenzione mediatica. Il neo Vippone ha infatti manifestato un certo interesse per Pamela Prati, e a quel punto, spinto anche da Giaele De L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 24 settembre 2022)colpito daPoche ore fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 è stato. Tuttavia però l’ex conduttore è già finito al centro dell’attenzione mediatica. Il neo Vippone ha infatti manifestato un certo interesse per, e a quel punto, spinto anche da Giaele De L'articolo proviene da Novella 2000.

riveacorymbosa : Certo che Marco Bellavia da giovane era proprio un gran bel figo. Piango??#gfvip #belprati - virusixx : RT @__Fabiana___: Lui è l'uomo al quale avevano rubato le foto, spacciandolo per Mark Caltagirone... In pratica, è Marco Bellavia ? #belpr… - __Fabiana___ : Lui è l'uomo al quale avevano rubato le foto, spacciandolo per Mark Caltagirone... In pratica, è Marco Bellavia ?… - fabriziomico : Nel Duemila, Robot Wars approdò in Italia nel pomeriggio di #Italia1, con gli inserti di Marco Bellavia. Poi, passò… - LM271603 : RT @Iperborea_: Che poi io Mark Caltagirone lo immaginavo proprio identico a Marco Bellavia, vi giuro, se fosse esistito per me sarebbe sta… -