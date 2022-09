Marcell Jacobs si emoziona rivedendo le immagini del matrimonio a Verissimo (Di sabato 24 settembre 2022) E’ passata una settimana dal matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza e oggi 24 settembre 2022 sono ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. emozionati entrambi e Marcell Jacobs è il primo a parlare dopo aver visto il video del matrimonio, le immagini più belle. Un nodo in gola e gli occhi lucidi, è felice e ammette che se in gara ha imparato a gestire le emozioni adesso sta vivendo qualcosa che è del tutto nuovo. Anche Nicole è emozionata, quel giorno, il giorno del loro sì, ha pianto appena l’ha visto fermo davanti all’altare. L’uomo più veloce del mondo confida che a farlo commuovere quel giorno c’era anche la sua famiglia, non li vedeva da così tanti anni. A Verissimo il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 settembre 2022) E’ passata una settimana daldie Nicole Daza e oggi 24 settembre 2022 sono ospiti di Silvia Toffanin ati entrambi eè il primo a parlare dopo aver visto il video del, lepiù belle. Un nodo in gola e gli occhi lucidi, è felice e ammette che se in gara ha imparato a gestire le emozioni adesso sta vivendo qualcosa che è del tutto nuovo. Anche Nicole èta, quel giorno, il giorno del loro sì, ha pianto appena l’ha visto fermo davanti all’altare. L’uomo più veloce del mondo confida che a farlo commuovere quel giorno c’era anche la sua famiglia, non li vedeva da così tanti anni. Ail ...

Eurosport_IT : Congratulazioni Marcell e Nicole, buona vita insieme ????????? #Jacobs | #Atletica - zazoomblog : Marcell Jacobs: Mio padre non cera al mio matrimonio ma non glielho fatto pesare - #Marcell #Jacobs: #padre… - 24Trends_Italia : 9. Marcell Jacobs - 10mille+ 10. Pignoramento pensione - 10mille+ 11. Pordenone-Padova - 10mille+ 12. Oriana Fallac… - telodogratis : Marcell Jacobs: “Ho pianto tutto il tempo al mio matrimonio. Altri figli? Per ora non è nei piani” - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: “Marito e moglie” ?? Questa è la favola di Marcell Jacobs e Nicole Daza ?? #Verissimo -