Lecce | Colombo | «Obiettivi? Salvezza | gol e semifinale Europeo U21»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 settembre 2022) Lorenzo, attaccante dele dell’U21 azzurra, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport raccontandosi in una lunga intervista Lorenzo, attaccante dele dell’U21 azzurra, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport raccontandosi in una lunga intervista. Le sue dichiarazioni: INGHILTERRA U21 – «Che la lampadina deve stare accesa 90’. Che in campo internazionale devi andare forte, sempre, in qualsiasi scatto. E che la qualità è alta ma anche che noi ci possiamo stare». GOL – «Secondo me in Italia non ci si allena abbastanza nelle conclusioni. Sono gesti che devi automatizzare, che devono venire naturali. Calci calci calci e alla fine sei abituato a ritrovarti in quel tipo di situazioni. Poi certo, ci sono le capacità personali di ognuno, entrano in gioco il carattere, la ...