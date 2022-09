Le Storie di Instagram diventano più lunghe e piacevoli da guardare (Di sabato 24 settembre 2022) Il team di Instagram ha deciso di consentire agli utenti realizzare Stories con video di durata massima di 60 secondi. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 24 settembre 2022) Il team diha deciso di consentire agli utenti realizzares con video di durata massima di 60 secondi. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

matteosalvinimi : STOP CANONE RAI. Ieri sera ho fatto un piccolo sondaggio nelle mie storie Instagram, in poche ora sono arrivate de… - TuttoAndroid : Le Storie di Instagram diventano più lunghe e piacevoli da guardare - dg_greco : RT @amedeo_balbi: Il mio nuovo libro, “Su un altro pianeta. C’è un futuro per l’umanità fuori dalla Terra?” esce l’11 ottobre, ma potete gi… - officialnctita : [24.09.22] ???? Aggiornamento nelle storie Instagram di #YANGYANG - ???? YANGYANG's Instagram story - ~Den #NCT… - cthfire91 : RT @emiliamernesbra: loligortari via Instagram Storie -

Icardi e Wanda Nara si dicono adios Infatti Wanda Nara , annunciando la fine del rapporto con Mauro Icardi , usa le "storie" del suo profilo Instagram. Prima la malinconia: " Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la ... 'All'improvviso tutto è cambiato': l'attrice dell'amata serie tv è diventata mamma Questa è stata ripresa dall'attrice nelle sue storie instagram dove in alto ha scritto: 'It's a girl! '. Ashley da poche ore è diventata mamma per la prima volta. Lo ha fatto sapere ai suoi migliaia ... Giornalettismo Corri la vita, 20 anni di solidarietà Domenica 2 ottobre, si ripete la grande manifestazione sportiva fiorentina che raccoglie fondi per la ricerca senologica e la cura delle donne operate al seno. Gara di vip su Instagram per favorire le ... Valentina Vignali, lato B in bella vista: lo guardano tutti Cestista di una bellezza più unica che rara; Valentina Vignali, con il suo fisico, manda letteralmente fuori di testa il mondo del web. Infatti Wanda Nara , annunciando la fine del rapporto con Mauro Icardi , usa le "" del suo profilo. Prima la malinconia: " Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la ...Questa è stata ripresa dall'attrice nelle suedove in alto ha scritto: 'It's a girl! '. Ashley da poche ore è diventata mamma per la prima volta. Lo ha fatto sapere ai suoi migliaia ... Storie 60 secondi in arrivo su Instagram | Giornalettismo Domenica 2 ottobre, si ripete la grande manifestazione sportiva fiorentina che raccoglie fondi per la ricerca senologica e la cura delle donne operate al seno. Gara di vip su Instagram per favorire le ...Cestista di una bellezza più unica che rara; Valentina Vignali, con il suo fisico, manda letteralmente fuori di testa il mondo del web.