Incidente nell’Aretino | auto esce di strada e si ribalta | morto 26enne

(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Alle ore 3.25 nel centro abitato di Gragnano nel Comune di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, un’è uscita dindosi. L’uomo alla guida – un ragazzo di 26 anni residente a Pieve Santo Stefano – nonostante le manovre rianimatorie effettuate dai sanitari, è deceduto sul posto. Lo comunica l’Asl di Arezzo. Per i rilievi del caso sono presenti i Carabinieri di Sansepolcro. L'articolo proviene da Italia Sera.

