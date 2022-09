Il tavolo della casa di Giulia De Lellis: una scelta particolare, l’avete notato? (Di sabato 24 settembre 2022) Per la sua casa, Giulia De Lellis ha scelto un tavolo molto particolare: l’avete notato anche voi? Si tratta di qualcosa di fantastico. Il successo di Giulia De Lellis non ha assolutamente eguali. Iniziato da quando si è mostrata nello studio di Uomini e donne come corteggiatrice di Andrea Damante, ha raggiunto dei livelli incredibili L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 24 settembre 2022) Per la suaDeha scelto unmoltoanche voi? Si tratta di qualcosa di fantastico. Il successo diDenon ha assolutamente eguali. Iniziato da quando si è mostrata nello studio di Uomini e donne come corteggiatrice di Andrea Damante, ha raggiunto dei livelli incredibili L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

LaVeritaWeb : Il generale: «Dopo la controffensiva, Zelensky dovrebbe sedere al tavolo della pace, dove avrebbe più potere. Ma no… - MassimilianRic : RT @MassimilianRic: Quelli che #IONONVOTO sostenendo di non sedersi ad un tavolo di gioco truccato, che dal 26 si trasformeranno in #IONONP… - fgraniglia : RT @MedBunker: Roberta aveva 40 anni quando si affida a un centro olistico per rimuovere un neo, seduta sul tavolo della cucina. Nessun esa… - giove_luna : RT @MedBunker: Roberta aveva 40 anni quando si affida a un centro olistico per rimuovere un neo, seduta sul tavolo della cucina. Nessun esa… - CarloBencini : RT @MedBunker: Roberta aveva 40 anni quando si affida a un centro olistico per rimuovere un neo, seduta sul tavolo della cucina. Nessun esa… -