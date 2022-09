Giorgio Armani FW22 con Irina Shayk

Tiya2O : RT @frenchmarlboro: Giorgio Armani vogue italia, 1987 - 1AALPHAA1 : 76 Giorgio Armani Acqua di Giò Absolu - smhcxnderela : RT @frenchmarlboro: Giorgio Armani vogue italia, 1987 - menahilidk : RT @frenchmarlboro: Giorgio Armani vogue italia, 1987 - janey18_td : RT @Deerstore_pf: ???????? ?????? Giorgio Armani Si Passione EDP ???? 7ml 590 15ml 1,090 -

... facile, easy, come un'estate al mare, immaginata daper la sua linea Emporio. Sulla passerella lo scintillio delle onde, sulle modelle abiti a rete brillanti e trasparenti in tinte ...O forse, sarà perché perché nessuno comeè in grado di far vivere un'emozione, una suggestione, attraverso i suoi abiti. Quel che è certo è che siamo usciti dall'ultima sfilata di ...La modella russa Irina Shayk ha posato per la campagna di lancio della nuova collezione di Giorgio Armani FW22.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...