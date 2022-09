-Gf Vip Luca Elenoire: l’ira funesta e le urla (Di sabato 24 settembre 2022) Nella puntata di giovedì 22 Settembre del -Gf Vip è stata molto movimentata con l’entrata di otto nuovi Vipponi, ma nessuno si aspettava che subito dopo scattasse la lite tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Le attenzioni amichevoli di Luca sono state travisate dalla ragazza e da quel momento si è creata un a vera e propria tensione che è sfociata in un diverbio molto acceso. Grande Fratello Vip 7: altri otto concorrenti in casa -Gf Vip Luca Elenoire: che cosa è successo? Un forte litigio è avvenuto oggi 24 Settembre 2022 nel pomeriggio e ha smosso la casa del GF Vip 7, ad essere coinvolti sono stati Elenoire e Luca. I due avevano già discusso la notte tra giovedì e venerdì ma oggi sono volate parole grosse e sono stati decisamente alzati i toni. A ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 24 settembre 2022) Nella puntata di giovedì 22 Settembre del -Gf Vip è stata molto movimentata con l’entrata di otto nuovi Vipponi, ma nessuno si aspettava che subito dopo scattasse la lite traSalatino edFerruzzi. Le attenzioni amichevoli disono state travisate dalla ragazza e da quel momento si è creata un a vera e propria tensione che è sfociata in un diverbio molto acceso. Grande Fratello Vip 7: altri otto concorrenti in casa -Gf Vip: che cosa è successo? Un forte litigio è avvenuto oggi 24 Settembre 2022 nel pomeriggio e ha smosso la casa del GF Vip 7, ad essere coinvolti sono stati. I due avevano già discusso la notte tra giovedì e venerdì ma oggi sono volate parole grosse e sono stati decisamente alzati i toni. A ...

infoitcultura : GF Vip, Biagio D'Anelli: 'Pamela Prati non può scappare'/ 'Luca? Attacchi gratuiti' - infoitcultura : Elenoire Ferruzzi ha finto la lite con Luca al GF Vip? In un video - SempreAlessia : RT @fanpage: Continua la lite tra #Eleonoire e Luca Salatino al #GFvip . L’influencer accusa l’ex tronista di avere un interesse per lei ma… - fanpage : Continua la lite tra #Eleonoire e Luca Salatino al #GFvip . L’influencer accusa l’ex tronista di avere un interesse… - AntoEsp0 : Classifica GF VIP (Sett. 1) Ginevra ? Antonella ? Antonino ? Attilio ? Edoardo ? George ? Sara ?? Giovanni ?? Charlie… -