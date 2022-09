Genova | una donna muore dopo l’asportazione di un neo sul tavolo di una cucina | condannati il santone e il medico

(Di sabato 24 settembre 2022) Erano accusati di omicidio volontario, violenza sessuale e circonvenzione di incapace ai danni di Roberta Repetto. Morta a 40 anni per un melanomala barbara asportazione di un neo sulla schiena. Eseguita senza anestesia e senza disporre l’esame istologico. Paolo Bendinelli, noto come il “” del centro Anidra di Borzonasca, in provincia di, e ilPaolo Oneda – esecutore materiale dell’intervento e imputato esclusivamente per omicidio – sono statidal giudice per le udienze preliminari Alberto Lippini a 3 anni e 4 mesi per omicidio colposo. Una sentenza che tiene conto della riduzione di un terzo della pena vista la scelta del rito abbreviato. E che, soprattutto, ridimensiona la responsabilità dei due e supera le accuse di violenza sessuale e circonvenzione di ...

RegLiguria : Avvertita pochi minuti fa una scossa di #terremoto a #Genova e Città Metropolitana di magnitudo stimata intorno ai… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di M5s Giuseppe Conte, a Genova in visita ad un mercato canta Bella Ciao. È 'una canzone… - raffaellapaita : Chi vota M5S a #Genova e in #Liguria vota CONTRO gli interessi del territorio. Ecco chi sono gli alleati del Pd qui… - _Darth_Mark_ : RT @GenovaEventi: Quando arrivate a #Genova e ultimate l'ultimo tratto della Soprelevata Aldo Moro e imboccate la rotonda, decorata con la… - mgrazia1961 : RT @paopas12: Si preannuncia una giornata decisamente autunnale ?? Cmq: buongiorno ???? #Genova -

...sott'acqua) ci porta aconversazione globale che ormai non possiamo non avere (e l'epicentro sarà Cop27 a novembre) e che ci racconta quanto un equilibrio sia cambiato. Al tempo di2001 i ...... assessore alle Politiche Sociali in Liguria, candidata nel collegio UninominalePonente 2 per la Camera. In Sicilia anchevecchia conoscenza del Parlamento, Domenico Scilipoti, candidato ...Vandalismo alla Fiumara di Genova, con la sparizione della targa dedicata allo storico presidente della Sampdoria Paolo Mantovani ...Allo stand della Stella del Salone Nautico di Genova troneggiano l’unico esemplare per l’Italia del Suv Mercedes-Maybach Gls 600 4Matic Edition 100 e il concept Vision 6 Cabriolet. Ecco come va (e com ...