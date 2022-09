Federer e 'the last dance': nelle lacrime la forza degli uomini (e dei campioni) (Di sabato 24 settembre 2022) Solo chi non conosce la fatica dello sport, la solitudine dell'ascesa, la frustrazione della sconfitta, l'ebbrezza della vittoria, l'ansia dell'attesa, stenta a comprendere il valore liberatorio, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 24 settembre 2022) Solo chi non conosce la fatica dello sport, la solitudine dell'ascesa, la frustrazione della sconfitta, l'ebbrezza della vittoria, l'ansia dell'attesa, stenta a comprendere il valore liberatorio, ...

GianmarcoRomei : 18 anni di sfide e di confronti raccolti in una sola foto. Due pilastri del tennis uniti più che mai oltre la rete.… - Ayla1251 : Tutte le cose belle a un certo punto finiscono. Ma che bello poter dire di aver vissuto l’epoca dei più grandi. ??… - the_playperfect : È finita l'avventura di Roger Federer nel mondo del tennis professionistico dopo la sua ultima partita giocata con… - runtolive46 : God Save The King. Nulla sarà più come prima #Federer - manu3110 : Non ci sono parole per descrivere Roger Federer. Più persone come lui nel mondo dello sport dovrebbero esserci . Gr… -