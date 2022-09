Coppa del mondo di Scherma, Pasquino è d’oro: splendido successo nella spada (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Pisa – L’Italia chiude con un totale di sei podi le gare individuali della tappa di Coppa del mondo Paralimpica a Pisa. Ai tre già conquistati dai portacolori italiani nelle prime due giornate si sono aggiunti oggi il primo posto della sannita Rossana Pasquino nella spada cat. B, il secondo posto di Emanuele Lambertini nel fioretto cat. A e il terzo posto di Marco Cima nel fioretto cat. B. Il primo successo della rassegna internazionale è arrivato grazie a Rossana Pasquino, per la prima volta sul primo gradino del podio in una gara di Coppa del mondo nella spada. La beneventana ha iniziato benissimo i gironi con 4 vittorie su 4 assalti, poi ha continuato vincendo 15-4 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Pisa – L’Italia chiude con un totale di sei podi le gare individuali della tappa didelParalimpica a Pisa. Ai tre già conquistati dai portacolori italiani nelle prime due giornate si sono aggiunti oggi il primo posto della sannita Rossanacat. B, il secondo posto di Emanuele Lambertini nel fioretto cat. A e il terzo posto di Marco Cima nel fioretto cat. B. Il primodella rassegna internazionale è arrivato grazie a Rossana, per la prima volta sul primo gradino del podio in una gara didel. La beneventana ha iniziato benissimo i gironi con 4 vittorie su 4 assalti, poi ha continuato vincendo 15-4 ...

