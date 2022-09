Canè | Le premesse per un Napoli che lotta per lo scudetto ci sono tutte

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 24 settembre 2022) Faustinho, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, ecco le sue parole : " Leper unche lotterà fino in fondo per loci. Il rendimento della squadra è alto e voglio sottolineare la rinascita di Zielinski, un calciatore eccellente che sembrava dovesse essere ceduto a cuor leggero. Invece finalmente gioca nel suo ruolo di mezz'ala e penso che si senta anche piu responsabilizzato perchè con le varie cessioni è diventato uno dei veterani. Lobotka è il faro della squadra, Meret rappresenta il presente ma anche il futuro delnel suo ruolo: prima aveva paura, ora ha fiducia ed è sicuro. Kvara ? Non facciamo paragoni inutili con Insigne che ha scritto pagine di storia in ...