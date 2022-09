Danila0909 : RT @LaNapulagna: Caressa vedi che ti sbagli: noi #A16, esperti in gestione di grandi aziende, ti possiamo assicurare che #ADL gestisce il #… - CagiaDias : RT @CagiaDias: @Max1969Av Da quando Kiss Kiss Radio Ufficiale della Soc. Napoli.. Direttore De Maggio ha dato ad Malfitano una rubrica 'U… - CagiaDias : @Max1969Av Da quando Kiss Kiss Radio Ufficiale della Soc. Napoli.. Direttore De Maggio ha dato ad Malfitano una ru… - LaNapulagna : Caressa vedi che ti sbagli: noi #A16, esperti in gestione di grandi aziende, ti possiamo assicurare che #ADL gestis… - riccardoo__7 : @LafaelReao Grazie mille amico, mi hai dato un video che userò a maggio quando avranno Spalletti alle strette con a… -

Forzazzurri

... ha4.000 euro al partito. Somme fino a 10.000 euro sono arrivate, poi, da Elettrosistemi Srl ... Erregi Srl, Cogeb Srl, Doppiaeffe srl, Feal Group Srl, Segnaletica Centro Italia Srl,De Luca ...Riprendiamo un articolo pubblicato sul sito diCobas in merito alla decisione di Alì spa di allargare il magazzino di via Svezia a Padova. ...che la maggior parte della merce non è vero che ... ADL ha dato l'ok: Rrahmani e Lobotka verso il rinnovo In casa Napoli ci si gode il momento, primo posto in classica in Italia e in Champions League e prosegue anche con le rispettive Nazionali ...Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Mimmo Malfitano è tornato sulle parole dell’altro ieri di Aurelio De Laurentiis.