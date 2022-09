A che ora e dove vedere Berrettini-Aliassime oggi in TV e in streaming (Di sabato 24 settembre 2022) oggi, sabato 24 settembre, Matteo Berrettini fa il suo esordio nell’edizione 2022 della Laver Cup sfidando il canadese Felix Auger Aliassime. Quello dell’azzurro sarà il primo match della seconda giornata, dopo che il day 1 si è concluso con le lacrime di Roger Federer, al suo ultimo incontro in carriera. Al momento, dopo le prime quattro partite disputate nella giornata di ieri, il punteggio è in perfetta parità: 2-2. Berrettini ha quindi l’opportunità di portare di nuovo avanti il team Europa, così come Aliassime: fin qui il bilancio è favorevole all’azzurro, che in quattro incontri giocati ha battuto il canadese tre volte (inclusa la vittoria ottenuta nell’edizione 2021 proprio alla Laver Cup). Di seguito tutte le informazioni sull’orario e dove vedere ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 24 settembre 2022), sabato 24 settembre, Matteofa il suo esordio nell’edizione 2022 della Laver Cup sfidando il canadese Felix Auger. Quello dell’azzurro sarà il primo match della seconda giornata, dopo che il day 1 si è concluso con le lacrime di Roger Federer, al suo ultimo incontro in carriera. Al momento, dopo le prime quattro partite disputate nella giornata di ieri, il punteggio è in perfetta parità: 2-2.ha quindi l’opportunità di portare di nuovo avanti il team Europa, così come: fin qui il bilancio è favorevole all’azzurro, che in quattro incontri giocati ha battuto il canadese tre volte (inclusa la vittoria ottenuta nell’edizione 2021 proprio alla Laver Cup). Di seguito tutte le informazioni sull’orario e...

