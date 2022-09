“Vengono a Napoli a parlare di reddito di cittadinanza per tenere in vita uno stereotipo idiota” (Di venerdì 23 settembre 2022) Intervista con l’antropologo Marino Niola: “Si continua a fare l’equazione Sud=assistenzialismo. Ma questa non è la città dei soldi a fondo perduto né della mitologia di Gomorra. E’ una citta profondamente cambiata e produttiva, e nessuno fa lo sforzo per capirlo” Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 settembre 2022) Intervista con l’antropologo Marino Niola: “Si continua a fare l’equazione Sud=assistenzialismo. Ma questa non è la città dei soldi a fondo perduto né della mitologia di Gomorra. E’ una citta profondamente cambiata e produttiva, e nessuno fa lo sforzo per capirlo”

Rom_Lisa : RT @HuffPostItalia: “Vengono a Napoli a parlare di reddito di cittadinanza per tenere in vita uno stereotipo idiota” - HuffPostItalia : “Vengono a Napoli a parlare di reddito di cittadinanza per tenere in vita uno stereotipo idiota” - Nicola23453287 : RT @lvogruppo: Speranza e Letta Contestati a Napoli da Studenti che vengono Immediatamente Espulsi dalla Conferenza?????? - GiuliaSeddaMar : RT @lvogruppo: Speranza e Letta Contestati a Napoli da Studenti che vengono Immediatamente Espulsi dalla Conferenza?????? - morelli1981 : RT @lvogruppo: Speranza e Letta Contestati a Napoli da Studenti che vengono Immediatamente Espulsi dalla Conferenza?????? -