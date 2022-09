Sospensione l’assicurazione auto | come funziona e cosa sapere

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 23 settembre 2022) Sospendere: introduzione In tema di assicurazioni uno degli aspetti oggetto di valutazione è sicuramente quello relativo al risparmio: poiché non tutti glimobilisti utilizzano i propri veicoli per l’intera durata del periodo di copertura assicurativa, è possibile sospendere, a patto che sussistano determinati requisiti. CompagnieZurich Connect o tutte quelle che stipulano un’assicurazioneonline e in filiale cercano di prevedere soluzioni alternative alle polizze temporanee, in modo da soddisfare le esigenze di un numero sempre più grande di clienti. Cos’è ladelQuando glimobilisti decidono di tenere fermo ...