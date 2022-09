Schettino sta per lasciare il carcere Archivierà atti sulla strage di Ustica (Di venerdì 23 settembre 2022) L'ex comandante ha scontato metà della pena a 16 anni. Si occuperà di digitalizzare i documenti sul Dc9 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) L'ex comandante ha scontato metà della pena a 16 anni. Si occuperà di digitalizzare i documenti sul Dc9 ...

Agenzia_Ansa : L'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni di reclu… - Milo20i : RT @rtl1025: ?? L'ex comandante #Schettino, che sta scontando 16 anni di reclusione, potrebbe presto uscire dal carcere per accedere alla Di… - stepania : RT @Agenzia_Ansa: L'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni di reclusione,… - Robertignau : @ScorpioNOGP @Agenzia_Ansa Ci sta anche se Calenda non è un capitano come Salvini. Invece se metti Schettino e Sal… - Robertignau : @GerardoVicidom5 @Agenzia_Ansa Ci sta anche se non hanno un capitano come Salvini. Invece se metti Schettino e Sal… -