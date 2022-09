Roma. Precipita da un’impalcatura e muore sul colpo: la vittima è Maurizio Lungo (Di venerdì 23 settembre 2022) Si chiamava Maurizio Longo, l’operaio di 61 anni che ieri ha perso la vita sul lavoro. L’ennesimo tragico incidente. Lui che si era svegliato come sempre per andare sul cantiere, ieri a casa non è più tornato: è morto lì. Sul colpo. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita: il suo cuore ha smesso di battere e il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro, se non constatare il decesso. La dinamica dell’incidente mortale sul lavoro Maurizio Longo, nato a Latina, ieri si trovava sul cantiere edile, in via del Buon Ricovero a Roma quando, intorno alle 14, per cause da accertare, è Precipitato dall’impalcatura. Un ‘volo’ di tre metri, un impatto con il suolo che gli è stato fatale: inutili tutti i tentativi di soccorso, il 61enne è morto lì, sul colpo. Le indagini Ora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) Si chiamavaLongo, l’operaio di 61 anni che ieri ha perso la vita sul lavoro. L’ennesimo tragico incidente. Lui che si era svegliato come sempre per andare sul cantiere, ieri a casa non è più tornato: è morto lì. Sul. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita: il suo cuore ha smesso di battere e il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro, se non constatare il decesso. La dinamica dell’incidente mortale sul lavoroLongo, nato a Latina, ieri si trovava sul cantiere edile, in via del Buon Ricovero aquando, intorno alle 14, per cause da accertare, èto dall’impalcatura. Un ‘volo’ di tre metri, un impatto con il suolo che gli è stato fatale: inutili tutti i tentativi di soccorso, il 61enne è morto lì, sul. Le indagini Ora ...

