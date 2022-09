Roger Federer, dal primo trionfo al mito: una carriera in dieci partite (VIDEO) (Di venerdì 23 settembre 2022) Ripercorrere più di vent’anni di carriera in soli dieci VIDEO appare essere un’impresa dalle proporzioni mastodontiche se il protagonista altri non è che Roger Federer. 20 slam, 103 titoli ATP, una coppa Davis, due medaglie olimpiche: di certo non si è a corto di highlights di partite memorabili. Per non parlare della scelta sul tipo di partita. Le vittorie più importanti? Quelle giocate meglio? Le sconfitte devono essere prese in considerazione? L’unica cosa certa è che in questi casi la scelta diventa soggettiva, c’è chi si sarà emozionato per un determinato incontro e chi per un altro. Noi abbiamo cercato di creare un giusto mix che possa permetterci di ricordare ciò che è stato lo svizzero sul campo da gioco in queste due decadi. -Wimbledon 2003, Finale: Federer ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Ripercorrere più di vent’anni diin soliappare essere un’impresa dalle proporzioni mastodontiche se il protagonista altri non è che. 20 slam, 103 titoli ATP, una coppa Davis, due medaglie olimpiche: di certo non si è a corto di highlights dimemorabili. Per non parlare della scelta sul tipo di partita. Le vittorie più importanti? Quelle giocate meglio? Le sconfitte devono essere prese in considerazione? L’unica cosa certa è che in questi casi la scelta diventa soggettiva, c’è chi si sarà emozionato per un determinato incontro e chi per un altro. Noi abbiamo cercato di creare un giusto mix che possa permetterci di ricordare ciò che è stato lo svizzero sul campo da gioco in queste due decadi. -Wimbledon 2003, Finale:...

sportface2016 : +++#Tennis, Roger #Federer giocherà domani sera la sua ultima partita in doppio con Rafael #Nadal+++ #LaverCup - gippu1 : Stasera Roger #Federer giocherà la sua ultima partita da professionista: ha scelto di giocarla in doppio insieme a… - Eurosport_IT : 'Roger Federer è sempre stato il mio idolo, essere qui mi fa venire i brividi' ?????? #EurosportTENNIS | #Federer |… - gnu4545 : L'ultima partita di Roger #Federer, in doppio col suo amico/rivale di sempre, Rafael 'Rafa' Nadal. Prima o poi ques… - bonagjergji1 : RT @Eurosport_IT: 'Rafa, ma tra quanto diamo spettacolo?' 'Manca poco Roger, manca poco'... ?????? #Federer | #Nadal | #EurosportTennis | #L… -