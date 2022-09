Pamela Prati su Mark Caltagirone: “Non ho ammazzato nessuno” (Di venerdì 23 settembre 2022) Era inevitabile. Con Pamela Prati che è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, era Praticamente impossibile non parlare del caso Mark Caltagirone. Il conduttore Alfonso Signorini aveva annunciato che la showgirl avrebbe parlato del gate che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo per mesi e mesi. E così ha fatto già durante la seconda puntata del reality show andata in onda proprio ieri su Canale 5. Pamela ha iniziato a parlare del caso Caltagirone dando dei primi accenni anche se, tutto sommato, non è ancora entrata troppo nei particolari. Ma vediamo che cosa ha dichiarato la vippona in merito. GF Vip 7, Alfonso Signorini inizia a parlare di Mark Caltagirone: la reazione di Pamela ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Era inevitabile. Conche è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, eracamente impossibile non parlare del caso. Il conduttore Alfonso Signorini aveva annunciato che la showgirl avrebbe parlato del gate che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo per mesi e mesi. E così ha fatto già durante la seconda puntata del reality show andata in onda proprio ieri su Canale 5.ha iniziato a parlare del casodando dei primi accenni anche se, tutto sommato, non è ancora entrata troppo nei particolari. Ma vediamo che cosa ha dichiarato la vippona in merito. GF Vip 7, Alfonso Signorini inizia a parlare di: la reazione di...

