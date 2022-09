Oggi 23 settembre: Padre Pio | Unico sacerdote con le stimmate che indicano tre miracoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Immagine viva di Cristo crocifisso, San Pio da Pietrelcina ha portato per cinquant’anni le piaghe di Cristo. Al centro della sua intera esistenza la Passione di Cristo. «Sarebbe più facile — ha detto una volta — che la Terra si reggesse senza il Sole, anziché senza la Santa Messa». Già in vita San Pio da L'articolo Oggi 23 settembre: Padre Pio Unico sacerdote con le stimmate che indicano tre miracoli proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 23 settembre 2022) Immagine viva di Cristo crocifisso, San Pio da Pietrelcina ha portato per cinquant’anni le piaghe di Cristo. Al centro della sua intera esistenza la Passione di Cristo. «Sarebbe più facile — ha detto una volta — che la Terra si reggesse senza il Sole, anziché senza la Santa Messa». Già in vita San Pio da L'articolo23Piocon lechetreproviene da La Luce di Maria.

DavidPuente : 1/ Ho provato a visitare il sito della compagnia russa Aeroflot per cercare biglietti disponibili oggi, 22 settembr… - oss_romano : #settembre #Ukraine? #UkraineRussiaWar Oggi la visione che manca all’umanità è quella della #pace???. La visione nec… - Avvenire_Nei : Da oggi, 22 settembre, #Popotus - il giornale di attualità per bambini di Avvenire - ha una nuova veste grafica ad… - mariga55 : RT @Tugli: Accadeva oggi, 23 settembre 1943, viene ucciso il vice brigadiere dell’arma dei carabinieri Salvo D’aquisto, medaglia d’oro al v… - claugros : RT @OGiannino: Oggi 1943 a Cefalonia, dopo i 1200 soldati ITA caduti dal 15 settembre combattendo i nazisti, inizia strage: in 5giorni fuci… -