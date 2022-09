Milano: Starbucks apre nuovo store con Percassi e punta ad altre 17 aperture entro 2023 (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 23 set. (Adnkronos) - apre oggi, in via Torino, l'ottavo punto vendita Starbucks dell'area milanese, in collaborazione con Percassi. Con l'apertura di via Torino, la società bergamasca, partner licenziatario unico del brand in Italia, raggiunge quota 19 store aperti nel nostro Paese. Il piano di espansione di Starbucks insieme a Percassi prevede inoltre entro il 2023 altre 17 aperture, che porteranno a 280 opportunità di lavoro nel Nord e Centro Italia. Il negozio si trova nel cuore della via dello shopping di Milano. In questo 'take away' di 60 metri quadri, con sette posti a sedere e alcuni spazi stand-up, i materiali e i colori utilizzati rimandano a quelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022), 23 set. (Adnkronos) -oggi, in via Torino, l'ottavo punto venditadell'area milanese, in collaborazione con. Con l'apertura di via Torino, la società bergamasca, partner licenziatario unico del brand in Italia, raggiunge quota 19aperti nel nostro Paese. Il piano di espansione diinsieme aprevede inoltreil17, che porteranno a 280 opportunità di lavoro nel Nord e CItalia. Il negozio si trova nel cuore della via dello shopping di. In questo 'take away' di 60 metri quadri, con sette posti a sedere e alcuni spazi stand-up, i materiali e i colori utilizzati rimandano a quelli ...

