L’ira funesta di Tina contro Pinuccia | “Strega | belva | chi ti credi di essere”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nuova stagione, vecchie abitudini. Anche questa edizione di Uomini e Donne è iniziata all’insegna degli straCipollari eche si infiamma, per ogni parola che la romana dice. E va detto che la Cipollari, esagera anche, ma ormai è chiaro che si tratti di un copione al quale entrambe si prestano, come è successo per anni tra la Galgani e l’opinionista, senza eccezioni. Oggi, per l’ennesima volta,si è scatenata e la Cipollari non ha perso occasione per far notare alcuni suoi atteggiamenti. Tutto è iniziato da quando la dama di Vigevano si è parecchio infervorata, anche se non lo dava a vedere, per la signora arrivata per Alessandro. E’ anche arrivata a prendersela in separata sede con la redazione, accusando tutti dibugiardi. Anon è molto ...