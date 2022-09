“La clausola può scattare in un caso”: la rivelazione in diretta sul futuro di Kim (Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle ultime ore, dalla Turchia si è fatta largo l’ipotesi di un possibile interessamento concreto del Manchester United per Kim Minjae. Il difensore sudcoreano, arrivato in azzurro dal Feberbahce, sta sorprendendo tutti. Motivo per cui il suo nome non può che essere monitorato da tutti i grandi club. In particolare, i media turchi parlavano della volontà dello United di pagare la clausola rescissoria prevista nel suo contratto (dal valore di circa 50 milioni di euro). Tuttavia, tale opzione sembrerebbe essere scartata, in quanto la clausola non sarebbe attivabile già nella prossima sessione di mercato. Per questo, chi vorrà trattare per Minjae, dovrà farlo direttamente con il presidente Aurelio De Laurentiis, considerando che appare complicata una partenza del calciatore dopo appena pochi mesi. Kim Min-Jae Napoli (Getty ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle ultime ore, dalla Turchia si è fatta largo l’ipotesi di un possibile interessamento concreto del Manchester United per Kim Minjae. Il difensore sudcoreano, arrivato in azzurro dal Feberbahce, sta sorprendendo tutti. Motivo per cui il suo nome non può che essere monitorato da tutti i grandi club. In particolare, i media turchi parlavano della volontà dello United di pagare larescissoria prevista nel suo contratto (dal valore di circa 50 milioni di euro). Tuttavia, tale opzione sembrerebbe essere scartata, in quanto lanon sarebbe attivabile già nella prossima sessione di mercato. Per questo, chi vorrà trattare per Minjae, dovrà farlomente con il presidente Aurelio De Laurentiis, considerando che appare complicata una partenza del calciatore dopo appena pochi mesi. Kim Min-Jae Napoli (Getty ...

MounirHoussein2 : RT @Napoli_Report: C’è una clausola rescissoria inclusa nel contratto di #KimMinJae col #Napoli, ma non può essere esercitata a gennaio. Il… - MarekNapoli : RT @Napoli_Report: C’è una clausola rescissoria inclusa nel contratto di #KimMinJae col #Napoli, ma non può essere esercitata a gennaio. Il… - MottiniPaolo : @PMO_W @guglielmomeardi @maxdantoni Di fatto no. Ed infatti l'invasione dell'Ucraina non ha attivato la clausola di… - Chiariello_CS : @carminesupino @Napoli_Report @FabrizioRomano Ma perché vi fate illusioni? Il rischio di perdere Kim a luglio è alt… - Angelo24909449 : RT @Napoli_Report: C’è una clausola rescissoria inclusa nel contratto di #KimMinJae col #Napoli, ma non può essere esercitata a gennaio. Il… -